NewTuscia – PERUGIA – Ad un anno di distanza viene confermato il CDA di UMBRAGROUP, che vede l’Ing. Reno Ortolani nella carica di Presidente, la dott.ssa Beatrice Baldaccini, in qualità di Vicepresidente, l’Ing. Matteo Notarangelo, Amministratore delegato, il dott. Leonardo Baldaccini, l’avv. Marco Rossi, l’Ing. Sonia Bonfiglioli e la dott.ssa Sara Ortolani come Consiglieri.

Al Team, in carica da un anno e composto da figure professionali in grado di garantire al tempo stesso

continuità ed innovazione, si aggiungono due nuovi consiglieri: Claudio Becchetti, CEO di Comear e BSP, e l’Ing. Marco Fumagalli, Senior Advisor di Kon Group.

Il Consiglio si arricchisce quindi di nuove figure, in grado di portare la loro professionalità e il loro spessore umano, senza perdere in agilità, spirito innovativo e passione verso i propri stakeholder.

– Sono onorato di poter continuare a dare il mio contributo alla vision aziendale con il mio ruolo di

Presidente. Accetto l’incarico consapevole della responsabilità che mi viene affidata, con la certezza di

avere un meraviglioso Team al mio fianco che, rafforzando sempre di più le strategie aziendali, farà volare la UMBRAGROUP sempre più in alto – afferma il Presidente del Consiglio di Amministrazione Reno Ortolani – Il nostro compito resta quello di facilitare il dialogo con la comunità interna ed esterna, nei confronti delle quali abbiamo il dovere di creare un business sempre più sostenibile. Accolgo con piacere i nuovi Consiglieri, certo della validità della loro partecipazione al nostro percorso di crescita-.

– Vogliamo soddisfare i nostri clienti con la nostra tecnologia e il nostro know-how, senza perdere di vista i nostri valori FIRST, valori chiari e non negoziabili – prosegue l’Amministratore Delegato Matteo Notarangelo – UMBRAGROUP continuerà a puntare su Innovazione, Qualità e Persone. Siamo e saremo impegnati nella valorizzazione della nostra comunità, formando, attraendo e trattenendo le persone. Continueremo ad investire in tecnologia, adottando un approccio di Gruppo, sempre più organizzato e strutturato. Infine, continueremo a lavorare con l’obiettivo di garantire ai nostri clienti la massima qualità di prodotti ed applicazioni contribuendo alla creazione di un vantaggio competitivo e di un futuro più sostenibile-.

Il nostro percorso di crescita del business non può prescindere dalla centralità della persona, che resta il

motore del nostro Gruppo. L’economia non può essere non umana – sottolinea Beatrice Baldaccini, Vice

Presidente del Consiglio di Amministrazione – e questo vale ancora di più per le aziende, dove le persone

collaborano per un fine comune. Fare profitto è il requisito di ogni impresa, ma il fine ultimo per il nostro Gruppo resta lo Sviluppo Sociale delle comunità in cui operiamo, con l’obiettivo di migliorare al contempo il mondo in cui abitiamo -.

Il nuovo CDA, che si insedia all’approvazione del nuovo Piano Strategico e Industriale 2023-2027, avrà il

compito di supportare il Gruppo in un momento importante di trasformazione del business.

UMBRAGROUP punta sempre di più ad essere protagonista della rivoluzione delle soluzioni di movimento, in particolare attraverso lo sviluppo e la produzione di architetture sempre più complesse: meccaniche, elettroniche ed elettriche. L’obiettivo del Gruppo è solido, chiaro e concreto: Acting for the next generation!