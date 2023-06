NewTuscia – In Europa, la regolamentazione della prostituzione varia da Paese a Paese. Mentre molti Stati hanno leggi specifiche che disciplinano l’attività, l’Italia è uno dei pochi Paesi che ancora non ha normative in materia. Tuttavia, nazioni confinanti come Svizzera, Austria e Germania hanno approvato da tempo leggi che consentono alle persone che lavorano nel settore del sesso di operare in modo autonomo e legale. Gli esperti del sito Gnoccatravels citano l’esempio ben noto dei quartieri a luci rosse ad Amsterdam, ma è interessante conoscere anche le normative vigenti in altre parti d’Europa.

Tra le varie realtà, esistono i cosiddetti FKK sauna club, luoghi dove donne e uomini possono incontrare i loro clienti in ambienti riservati e lussuosi. Questi club non devono essere confusi con la semplice sigla FKK, che indica la cultura tedesca del nudismo, ovvero la Frei Korper Kultur. Gli FKK sauna club in Germania, Svizzera e Austria si rifanno a questa mentalità aperta che non stigmatizza né demonizza la sessualità, considerandola un aspetto naturale della vita. All'interno di tali club, le prestazioni sessuali non sono l'unica opzione: i clienti e gli operatori possono decidere liberamente se rilassarsi in piscina, godere di una sauna, trascorrere del tempo nelle aree relax o addirittura guardare film nelle sale cinema.

Il ritardo della normativa in Italia

Ma perché alcuni Paesi europei sono più avanti nella regolamentazione del sesso? La questione è complessa e coinvolge diversi fattori. Ad esempio, in Italia, la presenza della chiesa cattolica ha contribuito a mantenere nel tempo una cultura che associa la sessualità a un senso di vergogna, esercitando un’influenza significativa sulle legislazioni del Paese. Al contrario, molti Paesi del nord Europa educano i ragazzi, fin dalla giovane età, ad una visione del corpo e della nudità estremamente naturale. Non è raro infatti trovare giovani tedeschi o scandinavi che frequentano spiagge nudiste durante l’estate in diverse località europee.