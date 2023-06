NewTuscia – TARQUINIA – Sabato 8 luglio a partire dalle ore 20, torna in piazza Matteotti il tradizionale appuntamento della “cena in Rosa”, organizzata dalla neocostituita Associazione Tarquinia in Rosa ETS, in collaborazione e con il patrocinio della Città di Tarquinia.

L’evento ha lo scopo di raccogliere fondi per finanziare le attività associative e la ricerca scientifica, oltre che sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione.

“Siamo orgogliose di poter riportare in piazza questa importante manifestazione di beneficenza” dichiara la Presidente prof.ssa Luciana Bui. “Quello che ci fa più piacere è che, a questa iniziativa, Tarquinia ha sempre risposto con entusiasmo, con la finalità principale della solidarietà.

Ogni volta per noi è una sfida, ma crediamo che avere degli obiettivi da raggiungere sia la cosa più bella. Essere uniti e pensare che ‘insieme non si è soli’, ci aiuta a conseguirli.

Invitiamo tutti a partecipare a questa serata per dare ancora una volta un fortissimo messaggio d’incoraggiamento alle donne che si confrontano con il tumore del seno e dare loro la forza di guardare oltre la malattia.”

Per avere ogni ulteriore aggiornamento, è possibile visitare il profilo Facebook “Tarquinia inRosa”.