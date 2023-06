Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Nove milioni e mezzo di investimenti per le Opere del Giubileo 2025, un importo per lavori di riqualificazione urbana per la città di Viterbo senza precedenti, con interventi strategici:

Collegamento Semianello – Santa Barbara per 4 milioni di euro; completamento delle ex scuderie papali del Bramante a Piazza Sallupara (due milioni e mezzo di euro) Riqualificazione della pensilina del Parcheggio del Sacrario, per un milione e mezzo di euro; consolidamento e rifunzionalizzazione della chiesa di Sant’Orsola per un milione e mezzo di euro; completano il programma lavori dei prossimi anni gli interventi già previsti per l’ex chiesa delle Fortezze per 500mila euro.

Questi lavori per circa dieci milioni di euro vanno ad aggiungersi agli ulteriori interventi in progetti e cantieri che sono in fase di allestimento. Insieme ai lavori finanziati con i fondi del Piano di Ripresa e Resilienza, gli interventi che andranno a migliorare la vivibilità della città capoluogo nel suo complesso ammontano a quasi cento milioni di euro.

Il sindaco Chiara Frontini e il presidente della Commissione Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, parlamentare eletto a Viterbo per Fratelli d’Italia, Mauro Rotelli, hanno recentemente illustrato i progetti finanziati ed i tempi di realizzazione degli interventi .

La stessa Chiara Frontini, nella manifestazione “La Città possibile. La costruzione di un nuovo volto per Viterbo “ svoltasi recentemente al Teatro dell’Unione per celebrare un anno di amministrazione, ha riconosciuto più o meno implicitamente che il rilancio delle terme Inps, la rivalutazione del Bagnaccio, i rilevanti fondi per il Giubileo, il completamento di Sallupara, la pensilina al Sacrario, e altri interventi come la scala da piazza Martiri d’Ungheria alla Trinità, il riaccordo semianello- Santa Barbara, sono tutti dossier in cantiere che cambieranno in positivo il volto della città tra due o quattro anni , ma nell’immediato vanno curati con incisività e capacità realizzativa immediata le problematiche che incidono nella vita quotidiana dei cittadini, come la sicurezza pubblica, la pulizia della città, lo sfalcio delle erbe, la regolamentazione del traffico.

Va annotato per completezza che a questi interventi recentemente individuati in occasione del Giubileo del 2025, si dovrebbero sommare quelli elaborati nel recente passato dalla giunta regionale di Nicola Zingaretti, per iniziativa del consigliere PD Enrico Panunzi, per il recupero del patrimonio edilizio pubblico e la rivalutazione a scopo culturale del Polo Culturale di Viterbo, presso le strutture dell’ex Ospedale Grande degli Infermi (ove dovrebbero essere ubicate la Sovrintendenza dei Beni Culturali ed Artistici e molte strutture culturali, museali e archivistiche) d’intesa tra regione e comune di Viterbo e della realizzazione di una struttura a servizio degli studenti dell’Universita’ della Tuscia presso il complesso di San Simone (Ex Convento – Monastero – Ospedale di San Simone e Giuda),

Questo grande e ambizioso programma di interventi che caratterizzerà i prossimi due-tre anni, che trasformerà Viterbo in una vera e propria Città- cantiere, non dovrà comunque distogliere l’attenzione e l’azione dell’amministrazione comunale Frontini rispetto a questioni di ordinaria gestione, come richiesto da tanti cittadini e dalle forze politiche che siedono in consiglio comunale.

L’amministrazione comunale dovrà attivarsi subito per superare gli ostacoli, ignoriamo di quale natura, che si frappongono alle soluzione di due emergenze manifestatesi in questi giorni:

immediati interventi, se necessario di straordinarietà e urgenza, sul verde pubblico, con rapido sfalcio delle erbe che infestano strade e spazi pubblici; soluzione delle emergenze di ordine pubblico presso il quartiere di San Faustino, per cui già sono stati presi opportuni provvedimenti dalle autorità di polizia e dal comune per prevenire comportamenti illegittimi e irrispettosi della tranquillità della vita pubblica .

Un impegno costruttivo comune di amministratori e cittadini sulle cose da fare per la città porterà di certo benefici nell’immediato, con gli urgenti provvedimenti sopra citati, come nei prossimi anni, con la realizzazione degli ingenti investimenti, per cui l’apertura dei cantieri porterà benefici effetti sull’occupazione, ci auguriamo non solo nell’edilizia, oltre a dare un nuovo e migliore volto a Viterbo.