NewTuscia – VITERBO – Villa Caviciana apre al pubblico e dà il benvenuto all’estate. L’azienda è entrata a far parte del Fondo ambiente italiano, il Fai, all’inizio del 2023. Si tratta di una tenuta di oltre 140 ettari, con 20 ettari di vigneti, 35 di oliveti e 86 di bosco e pascoli, tra Grotte di Castro e Gradoli (VT), che racchiudono un pezzo di paesaggio storico rurale tipico della Tuscia, sulla sponda settentrionale del lago di Bolsena. In questa suggestiva cornice, con panorama mozzafiato sul più grande lago vulcanico d’Europa, di fronte all’incantevole isola Bisentina, domenica 2 luglio, si terrà un evento che fonde i sapori dell’enogastronomia e la magia della musica lounge e jazz. Sarà infatti possibile partecipare, dalle 10 alle 11,30, a una degustazione guidata nella cantina della tenuta, scoprendo i segreti di vini pregiati e del processo di produzione che li rende unici, e poi prendere parte, dalla 11,30 alle 13,30, a un aperitivo da sogno, con musica dal vivo nel giardino vista lago, deliziando il palato con le eccellenze prodotte nei terreni dell’azienda. “L’iniziativa è inserita nell’ambito del programma della manifestazione “DiVino in Gusto” di Gradoli – spiegano dal gruppo di lavoro di Villa Caviciana -. Per vivere questa esperienza unica è preferibile la prenotazione, che occorre fare attraverso il link del sito https://villacaviciana.com/experience/divino-in-gusto/“. Un’occasione irrinunciabile per ammirare un luogo incantevole dove storia, arte e ambiente si fondono armoniosamente, dando vita gioiello architettonico e naturalistico che diventa volano di promozione turistica per le comunità locali.