NewTuscia – TARQUINIA – È iniziato anche quest’anno, già dal dieci giugno scorso, il turno serale degli agenti di Polizia Locale di Tarquinia, grazie alla collaborazione ed alla disponibilità dei componenti del comando locale. Tutti i fine settimana estivi vedranno gli agenti di polizia impegnati a prolungare il proprio turno di servizio fino alle 24.00. Gli agenti saranno attivi anche in servizi mirati fino a notte inoltrata per controllare i casi di guida in stato di ebrezza e tutte le attività commerciali del territorio.

La squadra ha dimostrato grande disponibilità nel mettersi al servizio della collettività anche negli orari notturni per garantire la sicurezza territoriale ed il rispetto della normativa vigente, con particolare attenzione ai fine settimana, quando si concentra un afflusso turistico particolarmente accentuato.

Già da alcune settimane, è stato inoltre intensificato il servizio di prossimità, conosciuto come Agente – Vigile di Quartiere, che in alcune giornate della settimana, presidierà tutte le zone del territorio, dal centro storico al litorale, sia a piedi, che con l’utilizzo dell’ufficio mobile, che stazionerà in particolare nelle zone centrali del lido. Un servizio utile alla cittadinanza perché costituisce un vero e proprio ufficio mobile distaccato del comando, a cui si può fare riferimento per avere informazioni ed ottenere la modulistica evitando di dover raggiungere la sede centrale.

Per garantire una copertura territoriale completa del servizio, questo opererà anche in prossimità delle spiagge, nelle località di S. Agostino, S. Giorgio ed altre, così come nei pressi delle pinete e dei campeggi. Un servizio utile anche all’utenza turistica che soggiorna nel nostro territorio.