NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Domani sera alle ore 21 presso il Teatro Boni il Comune di Acquapendente presenterà il laboratorio teatrale per ragazzi “Tuttotondo” organizzato dal Presidente dell’Associazione Tebo Tolmino Piazzai.

Protagonista in regia Emilio Celata che in collaborazione con Marilena Guida presenterà gli appunti di viaggio ucronico presi da Chiara Bacchi, Cristiano Conti, Caterina Dominici, Greta Dominici, Leonardo Eugeni, Melissa Frosoni, Christian Luongo, Agnese Picchioni, Noemi Pinzi, Gioia Porcella, Aurora Rovai, Aleksandr Sarti, Edoardo Vinciarelli (in fotografia Emilio Celata).