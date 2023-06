NewTuscia – VITERBO – La U.S. Viterbese 1908, in data 16 giugno 2023 ha provveduto a depositare presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, la querela che si allega in questa pagina. Come si evince dalla querela, persone ancora ignote, senza autorizzazione da parte dell’attuale proprietà della U.S. Viterbese 1908 S.r.l., hanno operato su alcuni conti correnti afferenti alla Società.

Le condotte sono veramente gravissime e sono state fatte sui conti correnti n. 4100 e 4394 accesi presso la Filiale Banca Intesa San Paolo di Acquapendente – ex Ubi Banca, sita in Acquapendente (VT) alla Piazza Nazario Sauro n. 6.

Al momento le indagini sono secretate ed al vaglio degli inquirenti, ma per quello che si sà, in base alla documentazione prodotta al momento dalla Banca, questi conti correnti erano stati aperti in data 19.10.2018 dalla vecchia proprietà della Società Viterbese, riconducibile al Sig. Piero Camilli. Pertanto solo chi ha aperto questi conti correnti aveva le credenziali per accedere all’ Home Banking ed operare su essi.

Ma soprattutto, al momento della cessione delle quote sociali della Viterbese alla nuova proprietà riconducibile all’Ing. Marco Arturo Romano, avvenuta nel mese di luglio 2019, l’esistenza di questi conti correnti veniva taciuta completamente alla nuova Proprietà.

Su questi conti, nel periodo che va dal mese di luglio 2019 e sino alla loro chiusura, si sono registrate operazioni in uscita per un totale di euro 302.856,87, alla totale insaputa della nuova proprietà riconducibile all’Ing. Marco Arturo Romano.

Questo denaro è quindi fuoriuscito dalle casse della Viterbese, senza che i nuovi soci avessero contezza dell’esistenza di questi conti e delle credenziali per utilizzarli ed operarvi.

Al momento, quindi, seppur chi abbia prelevato il denaro sia ignoto, la U.S. Viterbese attende con fiducia che le indagini facciano il proprio corso e che i gli inquirenti individuino i precisi responsabili assicurandoli alla giustizia, per il gravissimo danno economica causato alla società.

Terremo informati tutti i nostri supporters e tifosi sugli sviluppi di questa bruttissima vicenda.

FONTE: Viterbese 1908