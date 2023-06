NewTuscia – RONCIGLIONE – Grande partecipazione al convegno di Ronciglione, patrocinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indetto in collaborazione con il Collegio degli Ingegneri ferroviari italiani (CIFI), l’osservatorio regionale sui trasporti (ORT), il Comune di Ronciglione.

In primo luogo come comitato per la riapertura della ferrovia desideriamo ringraziare tutti gli enti e associazioni che hanno concesso il loro patrocinio e/o l’utilizzo del logo a cominciare dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Provincia di Viterbo, i Comuni di Viterbo, Ronciglione, Gallese e Barbarano romano, l’ordine degli Ingegneri di Roma, le associazioni CIFI , ORT, AEC, AICS, A.MO.DO: Associazione Trasportiamo, Associazione Tuscia In Treno, Associazione Terra tua, Bellitalia, Tesori d’Etruria, Confesercenti Viterbo, DMO Expo TUSCIA, la cooperativa sociale La Torre. Chiediamo scusa alle tante altre che per brevità non citiamo.

Tanti gli interventi. Relatori qualificati hanno espresso le loro riflessioni sull’importanza della riapertura della linea ferroviaria Civitavecchia CapranicaSutri Fabrica di Roma Orte o Ferrovia dei due Mari. Moltissimi i messaggi di buon lavoro inviati. Fra questi, molto apprezzato, quello del presidente del Censis Giuseppe De Rita, quindi gli auguri del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin; dell’assessore ai Trasporti della Regione Enrico Melasecche; del Presidente consiglio Regionale del Lazio Antonio Aurigemma e dei consiglieri Laura Cartaginese, Roberta Della Casa, Micol Grasselli, Elena Palazzo, Emanuela Mari; della presidente Provincia di Terni Laura Pernazza e tanti altri. Molti di loro hanno invitato gli organizzatori del convegno a riunioni apposite in commissioni regionali. Apprezzato il messaggio letto dal vice sindaco di Barbarano Romano Giovanni Congedi, inviato dal Consigliere del Ministro dei Trasporti Davide Bordoni che ha confermato la sua volontà e la volontà del Ministro di audire una delegazione degli organizzatori del convegno. Citiamo infine, tra i tanti messaggi di auguri pervenuti quelli della Sindaca di Viterbo Chiara Frontini, del gen Mario Pietrangeli consigliere AEC e pres Premio Euroferr, del pres dell’interporto Centro Itala Lorenzo Cardo, Sergio Serpente, del pres autorità portuale di civitavecchia Pino Musolino e del presidente autorità portuale Ancona Vincenzo Garofalo, dI Gennaro Bernardo e Oreste Varrone consiglieri della Association Eurpeenne des cheminots, di Massimo Ferrari consigliere AMODO e pres UTP Assoutenti al quale chiediamo scusa per non essere riusciti a collegarci in tempo per il suo intervento on line.

Hanno presieduto la riunione Il Sindaco di Ronciglione dott Mario Mengoni, il segretario generale del CIFI ing Valerio Giovine, il presidente dell’ORT dott. Andrea Ricci e il presidente del Comitato per la CCFO Raimondo Chiricozzi.

Il sindaco dott Mario Mangoni ha ringraziato i presenti, ha assicurato il sostegno alla lotta per la riapertura della linea, sottolineando l’importanza di questa per lo sviluppo del territorio.

Raimondo Chiricozzi ha evidenziato la necessità che la politica torni a governare il territorio, non lasciando che sia solo il potere economico a farlo e presentato i momenti salienti della lotta che il comitato ha iniziato anche prima della chiusura della tratta Capranica Orte.

Enrico Panunzi pres III commissione Regione Lazio Enrico Panunzi ha ricordato il suo impegno e quello della Regione per il recupero della linea con l’inserimento nel PNRR e del finanziamento nel piano di coesione sociale regionale. Il dott Giovanni Ottaviano segretario particolare dell’assessore regionale ai trasporti Fabrizio Ghera ha confermato l’attenzione dell’assessore e ha invitato gli organizzatori ad una riunione presso l’assessorato per lo studio di azioni concrete.

Rilevanti gli interventi tecnici degli ingegneri ITALFERR Vincenzo Conforti ed Eleonora Naccari che hanno spiegato le parti salienti del progetto voluto dalla Unione europea, Regione Lazio, Autorità portuale di Civitavecchia e Interporto di Orte.

Altresì approfondito l’intervento del segretario generale del CIFI ing Valerio Giovine. L’ing Alessandro D’Armini ha proposto azioni concrete a cominciare dalla nomina di coordinatori, aventi funzione di commissari, per le linee Roma Civitacastellana Viterbo e per Civitavecchia Orte.

Il quadro della situazione dei Trasporti regionali è stato fatto dalla dottssa Iolanda Conte responsabile Uniontrasporti e ha fatto presente il sostegno al comitato per la riapertura della linea CCFO .

Appassionati e densi di proposte gli interventi del prof Gabriele Bariletti Vice presidente ORT e del dott Marcello Mariani segretario generale UIRNET, da tempo sostenitori della riapertura della linea.

Tra gli altri interventi, rilevanti quello del prof Mario Cerasoli dell’Università Roma tre, del prof Stefano Maggi dell’Università di Siena pres Fondazione Cesare Pozzo, dell’arch Francesco Giacobone già direttore tecnico ministero Infrastrutture e Trasporti, del dott Vincenzo Peparello pres Confesercenti e pres DMO Expo Tuscia, del dott Marco Rossi pres Consiglio comunale Gallese, del dott Luca Marcello consigliere AEC.

L’ing Massimo Montebello del CIFI, del comitato tecnico scientifico ORT e CCFO, rappresentante Italia Nostra, ha illustrato le modalità possibili di intervento graduale per giungere alla riapertura completa della ferrovia dei Due Mari e alla realizzazione dell’effetto Rete.

Il dott Andrea Ricci ha concluso il convegno rimarcando il quadro della situazione dei trasporti nel Lazio e nella provincia di Viterbo e sottolineando l’importanza della riapertura completa a tutte le modalità della Civitavecchia Orte. Ha quindi dato lettura del documento conclusivo che riassume le risultanze della riunione.

Il Comitato per la riapertura della Ferrovia ha omaggiato le personalità intervenute con una targa raffigurante il Ponte ferroviario sul vallone del rio Vicano di Ronciglione, che il sindaco di Ronciglione ha loro consegnato. Un ringraziamento va ai giornalisti presenti, a Marco Nicoletti di Tele Orte, al fotografo Stefano Marigliani, a Matteo Salamena, Anna Chiricozzi, ai funzionari del Comune di Ronciglione e tutti gli altri che non citiamo per brevità che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento.

Il pomeriggio si è svolta la visita al ponte ferroviario, unico al mondo per la sua fattura e rinviata ad altra data l’apposizione alla stazione ferroviaria della targa PREMIO EUROFERR.

Raimondo Chiricozzi