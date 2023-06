NewTuscia – TARQUINIA – Martedì 27 giugno, nella splendida cornice della Sala Consiliare del Comune di Tarquinia, si è svolta la cerimonia di premiazione per la vittoria del Campionato di Terza Divisione Femminile Under 14, alla presenza dell’Assessore allo Sport Sabino Alberto Riglietti, del Presidente del Consiglio Federica Guiducci, del Presidente della A.s.d. Pallavolo Tarquinia Antonio Lamberti, dei Dirigenti Claudio Biagiola e Silvano Di Giacinti, dell’allenatore Fabio Angelucci e di tutte le giocatrici Under 14.

L’evento, in diretta Facebook, ha richiamato famiglie e appassionati di questo Sport, uniti in un grande abbraccio per una squadra che sta dando le migliori soddisfazioni alla Società e al Paese: «Un grazie alla A.s.d. Pallavolo – il Presidente Federica Guiducci – che fa brillare il nome di Tarquinia nella Provincia e nelle aree limitrofe: doveroso per noi valorizzare quanto fatto»; l’Assessore allo Sport dr. Riglietti ha celebrato la squadra, «orgoglio dell’Assessorato allo Sport, del Sindaco e di tutta la Giunta»; l’allenatore Fabio Angelucci ha ricordato la determinazione delle atlete «esemplari nello Sport e nella vita: 120 le presenze tra allenamenti e partite; costanza e sacrificio, che non hanno compromesso la Scuola: conclusi in questi giorni gli esami di licenza Media, le nostre giocatrici sono risultate le migliori, la punta di diamante delle eccellenze cittadine, ragazze nelle quali la Società ha creduto e sulle quali continuerà a investire per il nostro e il loro futuro». I Dirigenti hanno rinnovato il loro impegno nella promozione dello Sport e nella formazione delle giovani generazioni, obiettivo costante nell’agenda della A.s.d. Pallavolo Tarquinia «Campionati di Serie, Prima e Terza Divisione, Campionati Under, Volley S3; Campus estivi e Tornei giovanili, già in corso in questi giorni grazie al nostro allenatore Massimo Pastore in collaborazione con lo stabilimento balneare Tibidabo; per promuovere la Cultura dello Sport e il valore sociale dello stare insieme».