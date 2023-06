Viterbo

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata non sono previste variazioni di rilievo con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +15°C e +29°C.

Lazio

Al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi, locali disturbi da nuvolosità bassa sui settori costieri. Al pomeriggio possibili locali acquazzoni o temporali sui settori appenninici, per lo più soleggiato altrove. In serata residui fenomeni sui settori interni della regione, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite.

Nazionale

AL NORD

Al mattino addensamenti tra Piemonte ed Emilia Romagna con delle piogge associate, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Appennini e con locali sconfinamenti, soleggiato altrove. In serata attesi fenomeni al Nord-Ovest, poco nuvoloso altrove.



AL CENTRO



Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura tra Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio instabilità in aumento sul versante adriatico con acquazzoni e temporali soprattutto in Appennino. In serata residue piogge in Abruzzo e locali fenomeni in arrivo anche tra Umbria e Toscana. Migliora nella notte.