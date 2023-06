Stage-seminario del professore viterbese dal 28 giugno al 1° luglio, evento inaugurale il 30

NewTuscia – GRAFFIGNANO – Dal 28 giugno al 1° luglio 2023 a Sipicciano, frazione di Graffignano, il professore viterbese Marcello Carriero, storico e critico d’arte, curatore, docente di storia dell’arte contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Palermo, coordinerà uno stage seminario con gli studenti dell’istituto.

Lo stage si svolge in concomitanza con l’evento inaugurale del MicroMuseo di arte contemporanea della Tuscia, a cura dell’associazione culturale Palimpsesto, fondato dal critico e curatore Antonio Arévalo presso la Torre di Sipicciano nel Palazzo Baronale (Via Portaccia).

Per l’occasione, venerdì 30 giugno 2023, al culmine di tre giorni di incontri con diverse personalità del mondo dell’arte contemporanea, sarà visitabile l’installazione site-specific “Eccidio” dell’artista cileno Ivan Navarro, di base a New York, e sono in programma varie attività con gli studenti delle Accademie di Belle Arti di Palermo, Roma e Viterbo, artisti, curatori, creativi.

Il museo sarà aperto a ingresso gratuito fino al 30 settembre 2023 da mercoledì a domenica con orario 10.00-17.00. Dal 1° ottobre 2023 al 30 giugno 2024 sarà aperto il venerdì, sabato e domenica sempre dalle 10.00 alle 17.00.

Per ulteriori informazioni: www.palimpsestoproject.net.