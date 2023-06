NewTuscia – TARQUINIA – Gran finale venerdì 30 giugno, dalle 18,45 per la “Summer Cup” organizzata dal Basket Pegaso Tarquinia. La manifestazione ha visto in queste settimane partecipare 110 giovani sul campo dell’area del “Bucone”, messa a disposizione dall’Amministrazione comunale, in gare di tiro e partite.

“Le classifiche saranno definite il 29 giugno, al termine dell’ultima giornata di partite – fanno sapere dalla società cestistica –. Venerdì sarà il momento delle premiazioni. Per aggiudicarsi il piccolo ma ambito trofeo non conteranno solo le vittorie ottenute, ma anche altri elementi determinanti come le presenze settimanali, il comportamento tenuto durante le partite, le azioni spettacolari e di fair play. Sarà una serata importante per la nostra società, che spegne 50 candeline”.

I festeggiamenti per i 50 anni di attività avranno il loro culmine a dicembre, con una serie di iniziative tra cui la mostra fotografica dal titolo “Mezzo secolo di canestri”, dove saranno esposte le immagini di tutte le squadre e dei giocatori che hanno concorso a scrivere questa splendida storia di sport tarquiniese. “La serata del 30 giugno, che vedrà partecipare i rappresentati delle istituzioni e di altre realtà sportive locali – concludono dal Basket Pegaso -, chiude una stagione molto importante per numeri, risultati e per il livello tecnico raggiunto dalle squadre tutte stabilmente schierate in campionati regionali. La società ha raggiunto i play off con la prima squadra e l’under 19; sfiorato la seconda fase con l’under 15; è stata ammessa alle finali regionali con l’under 13; e ha vinto il campionato da imbattuta con gli esordienti. Senza dimenticare l’attività del mini basket, che ha coinvolto la società in oltre 100 partite. Un grande impegno reso possibile da un gruppo di lavoro fantastico, a cui va un ringraziamento speciale: i dirigenti accompagnatori Luigi Timperi, Marco Federici, Filippo Cardinale, Gianluigi Faiola; i responsabili di gara Chiara Pedace e Silvia Calandrelli; gli addetti ai campi Ernesto Fava e Stefano Clementucci; i tecnici Fabio Conti, Fabio Fraticelli, Dario Del Monte, Marco Massella, Alessandro Marra, Paola Piersanti, Laura Gamberini e Memmo Ranucci; lo staff medico composto da Giuseppe Goddi, Alessandro Iabonini, Teresa Falanga e Valeria Ciccarelli; gli addetti ai rapporti interni Silvia Pellini, Bruno Serafini, Pamela Costanzi, Lucia Federici, Monica Marini, Gianluca Telari, Sandra De Angelis e Anna Claudia Albano”