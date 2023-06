NewTuscia – VITORCHIANO – L’edizione 2023 ha valorizzato la bellezza del borgo medievale, regalando emozioni ai tanti visitatori.

Si è svolta con successo a Vitorchiano l’edizione 2023 di Peperino in Fiore. Anche quest’anno l’evento ha valorizzato al meglio, attraverso allestimenti floreali ed esposizioni di piante e fiori, i vicoli, le piazzette, i monumenti e gli antichi edifici del borgo medievale, creando un’atmosfera unica e attirando migliaia di visitatori.

“Un’edizione sorprendente – commentano dal Comune – vissuta con rinnovato entusiasmo e grande solidarietà. Un evento preparato con grande partecipazione e passione da tutti i volontari della Pro Loco di Vitorchiano e che, anno dopo anno, continua a meravigliare per i consensi andati sempre oltre ogni aspettativa, regalando emozioni a migliaia di visitatori“.

L’amministrazione ringrazia quindi la Pro Loco, motore della macchina organizzativa di Peperino in Fiore, e tutte le altre associazioni e i cittadini che hanno collaborato alla riuscita dell’evento “in particolare a chi ha lavorato magari lontano dalla luce dei riflettori per rendere unica e indimenticabile anche questa edizione. Dopo quella del 2022, figlia della necessità di lasciarsi alle spalle due anni complicati dell’emergenza sanitaria, l’edizione 2023 è stata quella del definitivo rilancio“.

Ringraziamenti anche alle forze dell’ordine, alla Polizia locale, ai volontari della Protezione Civile di Vitorchiano e ai Volontari del Soccorso per la presenza continua e necessaria utile a uno svolgimento della manifestazione in totale sicurezza, nonché ai dipendenti comunali, a quelli della cooperativa Avvenire e dell’impresa Ekorec che hanno garantito, come sempre, il ritiro dei rifiuti e una costante pulizia del paese.

“Infine – concludono gli amministratori – un grazie speciale ai residenti del centro storico che indubbiamente, in queste circostanze, accettano un disagio logistico particolare, dimostrando nuovamente e fattivamente il grande amore per il nostro splendido paese. Molti residenti hanno anche partecipato in modo attivo a Peperino in Fiore realizzando o partecipando all’allestimento di alcune vie del borgo“.



COMUNE DI VITORCHIANO