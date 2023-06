Notato dai Carabinieri mentre scambia dose di eroina con un assuntore 47enne ternano

NEWTUSCIA/UMBRIA – TERNI – (Riccardo Frezza) – Un 31enne spacciatore nigeriano, è stato denunciato dal Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Terni, dopo che nel tardo pomeriggio di ieri, è stato sorpreso a spacciare stupefacenti nella zona di via dell’Argine.

I militari, si trovavano a transitare in zona, quando hanno assistito allo scambio di una dose di eroina con in cambio 20,00 euro, tra un 47enne ternano, noto come consumatore e il giovane spacciatore nigeriano.

Entrambi fermati, dai Carabinieri, che procedevano al sequestro della sostanza stupefacente e a segnalare alla Prefettura l’assuntore, mentre denunciavano a piede libero per spaccio il nigeriano.

Dopo aver effettuato i vari accertamenti, il nigeriano, risultava senza i documenti e con vari precedenti, compreso quello di essere un irregolare sul territorio nazionale. Accompagnato in Questura, presso un Centro per l’Identificazione veniva Espulso ai fini del successivo rimpatrio.

(di Riccardo Frezza 26.06.2023)