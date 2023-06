NewTuscia – MONTEFIASCONE – “Questa mattina ho invitato il Ministero dell’Interno a fare le opportune verifiche sulla situazione del comune di Montefiascone in provincia di Viterbo. Appare infatti del tutto singolare che, nonostante le opportune sollecitazioni ricevute, questo non riesca ancora ad approvare il rendiconto di gestione del 2022 la cui scadenza era lo scorso aprile. È evidente che all’interno dell’amministrazione sussistano evidenti problemi e l’assenza di quattro consiglieri di maggioranza, che non hanno partecipato all’ultimo consiglio comunale utile per l’approvazione del rendiconto, è un segnale che non può essere ignorato. Ho chiesto quindi di valutare tutte le iniziative e se ci siano le condizioni per un commissariamento del comune che non solo non ha ottemperato ai propri doveri ma ha sistematicamente ignorato ogni indicazione che, in tal senso, è arrivata dalle autorità preposte che, a questo punto, non possono non prenderne atto”.

Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato.