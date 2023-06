NewTuscia – VITERBO – Scatta la 23° puntata della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti”, la trasmissione di approfondimento tematico settimanale ideata e condotta dal giornalista viterbese Gaetano Alaimo. Mercoledì 28 giugno alle 20.30 su TeleOrte (C. 77 Dtt visibile su tutta l’Umbria, Alto Lazio e provincia di Rieti) con repliche settimanali su Tro e Tro2 e, ogni giorno, su La Voce Tv (C.188 Dtt Lazio) con programmazione alle 9.30, 20.40 e 23.15, ed in streaming sulla pagina di Luce Nuova sui fatti di facebook e sul circuito LSFN sarà in onda il format settimanale più seguito dell’Alto Lazio e tra i più seguiti del Centro Italia.

A condurre Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni. Opinionista fisso Stefano Stefanini.

La puntata sarà incentrata sul caso di Emanuela Orlandi a 40 anni dalla sua scomparsa. L’avvocato della famiglia Orlandi Laura Sgrò ha scritto il libro “Cercando Emanuela” in cui riassume le ultime informazioni e fatti in merito al giallo più intricato della storia repubblicana. Proprio domenica scorso Papa Francesco, nell’Angelus, ha ricordato Emanuela Orlandi dando un segnale alla presenza in piazza San Pietro del fratello di Emanuela Pietro e di tanti che chiedono la verità su questa storia. Abbiamo intervistato sia Pietro Orlandi che Laura Sgrò e proponiamo in esclusiva ai nostri web e telespettatori questo reportage.

Nel corso della puntata torna “Il Lazio degli Eventi” che sarà a Bagnoregio per parlare del borgo della Tuscia finalista alla Capitale italiana della cultura, poi diventata Agrigento: parleremo con il sindaco Luca Profili e con l’amministr atore unico di Casa Civita Srl Francesco Bigiotti.

Per la parte politica sentiremo i consiglieri regionali Daniele Sabatini (Capogruppo FdI al Consiglio regionale del Lazio) ed Enrico Panunzi (Pd) sull’attualità politica ed amministrativa con la notizia della ripresa dei lavori per la Trasversale Orte-Civitavecchia. Insieme a loro parleremo del convegno del Comitato per la riapertura della ferrovia dei due mari con Raimondo Chiricozzi e l’ingegner Maurizio Mazzoni.

Torniamo a parlare con il Gen. Domenico Rossi per avere il suo punto di vista sulla guerra in Ucraina ad un anno e 4 mesi, ormai, dall’inizio del conflitto.

Maddalena Menza chiude l a pagina culturale con le interviste a Mariano Rigillo, Rino Barillari, Maurizio Riccardi e Marco Geppetti, Andrea Nemiz ed Eleonora Vallone.

Ultima uscita anche per le notizie dall’Umbria con Riccardo Frezza e dalla Toscana con Barbara Puccini.

Per le rubriche è la volta di “Social e lavoro” di Elena Sassara e “Il Mondo di Crimy” di Cristina Tagliente.



Il format della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti” é incentrato sull’attualità settimanale di tutti gli ambiti informativi suddivisi nei vari blocchi televisivi che andranno in onda nel corso della puntata. Si tratta di un vero e proprio contenitore Tv in cui, insieme all’approfondimento giornalistico, nella seconda parte ci saranno contenuti di spettacolo ed artistico insieme a specifiche rubriche tematiche.

Main partner della trasmissione sono il Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo e la Confael di Viterbo (associazione sindacale autonoma dei lavoratori).

