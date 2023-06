NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Due giovani rugbisti cresciuti nelle giovanili del Rugby Civitavecchia sono volati oltreoceano in Argentina per giocare nelle file della UNDER 19 del Club “Universitario Rugby Club de Tucuman” di San Miguel de Tucumán, capoluogo della provincia di Tucumán, situata nel nord-ovest dell’Argentina, quinta città più grande del paese, parliamo di “Danilo Battaglini e Igli Hoxha” .

Una esperienza che permetterà di acquisire una eccezionale esperienza a dei giovani che dedicano molto del loro tempo al gioco del Rugby e sarà propositiva per il loro percorso nel campionato di serie A, insomma una nuova opportunità di mobilità internazionale con il coordinamento del Rugby Civitavecchia.

Gli atleti durante l’intero periodo di permanenza giocheranno nelle file della squadra dell’Universitario Rugby Club de Tucuman nel campionato della UNDER 19 e seguiranno lezioni nella scuola dove studiano i coetanei argentini.

Durante l’esperienza all’estero i giovani rugbisti “Danilo Battaglini e Igli Hoxha” rinforzeranno il carattere, miglioreranno l’uso della lingua Spagnola preparandosi al futuro con basi solide sia sportive che scolastiche.

“Finalmente possiamo rappresentare un’occasione unica di crescita anche per il settore sportivo giovanile del Rugby Civitavecchia. L’esperienza e lo scambio potrà avere in realtà azioni omologhe anche in altre nazioni che rafforzeranno i valori dello sport del Rugby locale, promuoveranno il dialogo tra realtà diverse, arricchendo i partecipanti sia dal punto di vista sociale, scolastico e sportivo. Si tratta di una nuova sfida, che – afferma il D.S Domenico Nastasi del CRC- accogliamo con piacere, ed è un’ulteriore conferma del fatto che lo sport, in particolare del Rugby, nel diffondere i valori della solidarietà e dell’inclusione, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, è un importantissimo strumento formativo per costruire competenze trasferibili in tutti gli altri contesti della vita quotidiana“.

Sarà quindi una immersione linguistica, sociale, culturale, di istruzione e non ultimo sportiva.

Vivranno con una famiglia ospitante volontaria e saranno in contatto continuo e costante con la lingua spagnola ed il mondo sportivo.

Dal Mondo Ovale del Rugby Civitavecchia:

“Buon viaggio Danilo Battaglini e Igli Hoxha , godete al massimo di questa incredibile esperienza e vivete i momenti lontano da casa facendo tesoro di ogni gesto e ogni sguardo”.