NewTuscia – TUSCANIA – Grande successo di pubblico per la settima edizione di Entropia che si è conclusa ieri, 25 giugno 2023, a Tuscania con la premiazione del premio letterario Daniele Nardi e gli ultimi due concerti live.

“L’intera amministrazione- commenta il vicesindaco Leopoldo Liberati- è lieta di aver sostenuto questa iniziativa ormai consueta. L’ottima affluenza dimostra come questa manifestazione, dopo il periodo di stop dovuto alla pandemia, sia un gradito ritorno per i tuscanesi e non solo”.

Sono stati quattro giorni di mostre, teatro, musica live e divertimento, un’occasione nella quale ancora una volta il disordine si è trasformato in arte in ricordo di Daniele.