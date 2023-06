NewTuscia – PISA

Sarà circa mezzogiorno del 28 Giugno e il telefonino dei toscani squillerà per un messaggio: è il test del sistema di allarme di protezione civile IT-alert che la Toscana sperimenta per prima proprio con quel messaggio di test sugli smartphone.

IT-alert è un nuovo sistema di informazione diretta che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso.

I cittadini non devono fare nulla per riceverlo. Devono solo leggerlo e comportarsi di conseguenza a seconda degli eventi annunciati. “Non è necessario installare nessuna App e nessuna azione sarà richiesta da parte dei destinatari – spiega il presidente della Regione Eugenio Giani tramite i suoi canali social – se non prendere visione del messaggio ed eventualmente compilare il questionario che ci aiuterà a perfezionare il servizio prima dell’attivazione operativa”.

Dopo la Toscana saranno coinvolte nei test la Sardegna (30 Giugno), la Sicilia (5 Luglio), la Calabria (7 Luglio) e l’Emilia-Romagna (10 Luglio). Entro fine anno 2023 , il test coinvolgerà tutte le Regioni Italiane.

Il messaggio che arriverà sarà in italiano e in lingua inglese. Questo il testo: “Avvisi di emergenza It-Alert. Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario”.