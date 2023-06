NewTuscia – VITERBO – In riferimento

alle voci che si sono rincorse in questi giorni, la società US VITERBESE 1908 s.r.l. precisa che il Club non è in vendita e si iscriverà regolarmente al campionato di calcio di serie D.

In merito alla gestione dello stadio Rocchi si fa presente che c’è già un pre-accordo firmato il 28.02.2022 con il Comune di Viterbo che consentirà di gestire le strutture sportive fino alla stagione sportiva 2025/2026 e nel caso siano completati i lavori di riqualificazione dello stadio, fino alla stagione 2035/2036. Tutto ciò è stato stabilito per consentire di realizzare i lavori inseriti nel piano di Piano di Ripresa e Resilienza Nazionale (PNRR), che prevedono l’interazione di pubblico/privato.