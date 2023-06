NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Dopo aver spadroneggiato per 3-0 sui campi del Tennis Club Nepi (Alessandro Muccifora si impone per 6-2/6-0 su Alessandro Cresca, Roberto Vinciarelli per 6-1 / 6-0 su Alessandro Di Pangrazio e la coppia Vinciarelli Muccifora liquida con un doppio 6-2 quella formata da Cresca e Di Pangrazio), il Tennis Club Acquapendente concede il bis nella terza giornata del Campionato a squadre maschile fase provinciale Categoria D3.

Sofferta ma importante vittoria casalinga per 2-1 contro i civitonici del Tennis Club 76 che schieravano Paolo Amicone, Luigi Angelelli, Leonardo Riucci, Alessandro Vassallo.