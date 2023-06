NewTuscia – CAMERINO – Ancora gare per gli atleti dell’Alto Lazio impegnati in questo fine settimana a Camerino con i Campionati Nazionali Universitari e a Lanuvio con il Trofeo Decathlon Cup e gare extra per le categorie Assolute.

A Camerino unico atleta a difendere i colori del CUS Viterbo è Matteo Antonelli che ottiene i suoi nuovi record personali sia nei 100m. corsi in 12”09 che nei 200m. in 24”42. A Lanuvio buona prestazione di Michela Castagna che ottiene il 3° posto tra le Allieve ed anche il nuovo P.B. corredo i 400m. in 1’08”93, Matteo Cianchelli anche lui al 3° posto tra gli Juniores in gara nei 400m. con 51”86 e Nouman Ali che corre i 1500m. in 5’46”70. Nelle categorie giovanili in gara anche il talentuoso atleta della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo Enrico Bossi che coglie il 4° posto nella gara Cadetti sui 1000m. con il crono di 2’52”62 .(G.M.)