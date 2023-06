Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Abbiamo dedicato – chi scrive e il collega Gaetano Alaimo per la regia di Marco Nicoletti – l’ultima puntata della Trasmissione televisiva Fatti e Commenti prima della pausa estiva all’intervista al consigliere Enrico Panunzi (PD) presidente della terza Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Lazio “Vigilanza sul pluralismo dell’informazione”.

La prima domanda sull’attualita riguardante la Trasversale Orte-Civitavecchia: “Positiva la notizia dell’aggiudicazione dei lavori”

“L’aggiudicazione definitiva dei lavori per il nuovo tratto della trasversale Orte-Civitavecchia è un’ottima notizia. La sua realizzazione è un balzo in avanti verso l’autostrada A12 e il porto di Civitavecchia e consentirà finalmente di superare la strozzatura dell’arco di Monteromano, con evidenti benefici per il traffico e per la sicurezza stradale.

La prossima apertura del cantiere è un nuovo traguardo raggiunto sulla scia di un lungo percorso iniziato nel 2013 e portato avanti dalla Giunta regionale di centrosinistra guidata da Nicola Zingaretti che ha reperito i fondi, pari a 117 milioni di euro, per il tratto Cinelli-Monte Romano inaugurato nel dicembre del 2018, e si è impegnata a far inserire nel Piano pluriennale degli investimenti stradali 2015-2019 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le risorse economiche, pari a 472 milioni di euro, per la parte finale. Fondi che con il consistente aumento dei prezzi delle materie avvenuto non sono più sufficienti. È quindi indispensabile, vista l’importanza strategica dell’infrastruttura, che il Governo aggiunga le risorse aggiuntive necessarie per consentire di completare l’opera.

La superstrada costituisce un’infrastruttura viaria fondamentale per la Tuscia, in quanto una volta terminata, collegherà la costa tirrenica a quella adriatica e consentirà di connettere in modo adeguato la provincia di Viterbo con le altre regioni del Centro Italia. Voglio ringraziare il commissario straordinario Ilaria Coppa, che ha dimostrato in questi due anni e mezzo serietà, professionalità e capacità di dialogo nell’affrontare un dossier non facile. Possiamo guardare al futuro con fiducia, nella consapevolezza che non si dovrà perdere tempo. Bisognerà trovare una giusta concertazione per giungere all’approvazione del progetto del tratto mancante che riscuota parere positivo”.

Enrico Panunzi presidente della Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Lazio Vigilanza sul pluralismo dell’informazione.

Il link della trasmissione: https://youtu.be/UwP8UxAainE

Con il consigliere Enrico Panunzi, riconfermato con una significativa affermazione personale di consensi, abbiamo poi approfondito il ruolo che il Pd sta ricoprendo come opposizione attenta e incalzante alla giunta del presidente Francesco Rocca in particolare sulla sanità regionale e le opere del PNRR.

Il consigliere Panunzi da dieci anni in regione, ha condotto un bilancio sulla sanita’ regionale, ereditata con un forte deficit e, dopo il commissariamento, il rilancio con nuove assunzioni e l’apertura di Case e Ospedali di Comunità, il potenziamento dell’ospedale di Belcolle, rilanciate verso livelli di qualità all’avanguardia nel panorama regionale e nazionale.

Panunzi ha ricordato gli itinerari di sviluppo aperti dalla regione in materia di trasporto pubblico locale, con l’acquisto di nuovi mezzi per il COTRAL e gli accordi di programma con Trenitalia.

Un capitolo a parte per le opere pubbliche infrastrutturali eseguibili nel Lazio e nella Tuscia rientranti nel Piano di Ripresa e Resilienza elaborato dalla Regione Lazio, i Fondi Strutturali Europei da impiegare sul territorio per coadiuvare il PNRR, per cui occorre ora una rapida decisione da parte parte del Governo nazionale per aprire al più presto i cantieri.

Per il recupero del patrimonio edilizio pubblico e la rivalutazione a scopo culturale del Polo Culturale di Viterbo, presso le strutture dell’ex Ospedale Grande degli Infermi (ove verranno ubicate la Sovrintendenza dei Beni Culturali ed Artistici e molte strutture culturali, museali e archivistiche) d’intesa tra regione e comune di Viterbo, e della realizzazione di una struttura a servizio degli studenti dell’Universita’ della Tuscia presso il complesso di San Simone (Ex Convento – Monastero – Ospedale di San Simeone e Giuda), oltre al riavvio della realizzazione dell’Ospedale di comunita’ di Orte ( mediante convenzione tra comune di Orte e ASL Viterbo su terreni e fabbricati da ultimare).

Un’attenzione particolare e’ stata dedicata ai temi di sviluppo della Tuscia per le opere pubbliche infrastrutturali eseguibili nel Lazio e nella nostra provincia, programmati nel Piano di Ripresa e Resilienza, investimenti finanziabili con i Fondi Strutturali Europei da impiegare sul territorio per coadiuvare il PNRR, per cui occorre ora una rapida decisione da parte parte del Governo nazionale per aprire al più presto i cantieri.