NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – E’ 9stato un successo anche la seconda mattinata della manifestazione ambientalista “Giornata Parchi Puliti”, che si è svolta stamattina e che ha visto i volontari di Fare Verde ripulire dai rifiuti il Parco Primo Maggio (Boschetto) e il Parco Romani Stradonico.

L’evento si è svolto con il patrocinio del Comune di Civita Castellana e in collaborazione con l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia che ha schierato i soci Edoardo Carrisi, Pino Cassieri, Rosario Miano, Fulvio Molea, Bernardo Tortora e Rosario Urzí.

L’amministrazione comunale era rappresentata dagli assessori Massimiliano Carrisi e Giovanna Fortuna e dai consiglieri Marco Rossi e Paola Proietti.

“Siamo molto contenti di come sono andati queste due sabati mattina di pulizia dei giardini della nostra città – dichiara la presidente del gruppo locale di Fare Verde, Silvia Baldoffei – l’obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza al mantenimento e al decoro delle aree verdi comunali, che sono un bene di tutti da difendere e preservare.

Ora non ci fermiamo: stiamo preparando un calendario con date nei mesi di luglio, agosto e settembre per continuare a pulire parchi e altre zone della città nelle ore del tardo pomeriggio, tutto sotto l’egida e in collaborazione con l’amministrazione comunale – conclude Baldoffei – abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, chi vuole unirsi al nostro gruppo può scrivere alla fareverdecivitacastellana@gmail.com“.

Associazione ambientalista Fare Verde, Gruppo Locale Civita Castellana (VT)