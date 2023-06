NewTuscia – STIMIGLIANO – I Carabinieri della Stazione di Stimigliano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti, un uomo di cinquant’anni, originario della Campania, per ricettazione.

Nella mattinata di ieri, durante un servizio mirato a prevenire le truffe in danno di persone anziane, i militari dell’Arma hanno deciso di controllare un’autovettura sospetta, notata nei pressi del centro storico. A bordo dell’auto vi era un uomo, che, alla vista della pattuglia, ha cercato, invano, di eludere i controlli, venendo fermato dopo pochi metri.

A seguito di perquisizione personale e della macchina, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di quattro orologi e di vari gioielli da donna, di cui non è stato in grado di giustificare la provenienza.

La refurtiva, è stata posta sotto sequestro. Sono tuttora in corso le indagini volte a risalire ai proprietari dei gioielli, a restituirli agli aventi diritto e ad accertare l’eventuale responsabilità dell’uomo in alcuni furti commessi in Bassa Sabina.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.