Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Oggi 23 giugno, a partire dalle ore 19, si svolge la prima festa del socio di Unicoop Tirreno di Orte.

E’ consuetudine per molti comitati soci organizzare la festa del socio per favorire la socialità e la solidarietà: per la prima volta anche a Orte la Unicoop organizza questo evento con lo scopo di raccogliere fondi per la nostra comunità.

Come anticipato da Giovanna Cavarocchi del Comitato Soci Unicoop di Orte, i proventi della serata saranno totalmente devoluti all’acquisto di attrezzature per la Biblioteca comunale di Orte Scalo che quest’anno, grazie alla convenzione con il circolo Auser e alla collaborazione dei ragazzi del Servizio Civile Universale, ha ripreso le attività con aperture giornaliere, incontri su temi di attualità, presentazione di libri, corsi di italiano per stranieri.

La partecipazione all’evento, aperta a soci, familiari, amici e simpatizzanti ha visto l’adesione di più di 100 persone.

L’appuntamento e’ alle ore 19 presso l’area antistante il negozio Coop in Via dei Gladiatori, per la dimostrazione del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana sulle tecniche di disostruivo e e BLSD.

Seguirà la cena sociale a base di prodotti a marchio Coop. Allietera’ la serata l’animazione di Circomare Teatro.