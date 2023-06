NewTuscia – VITERBO – E’ ora di fare chiarezza. E la chiarezza la facciamo con dati alla mano. A chi ci accusa che avremmo potuto fare prima a contrarre il mutuo per le asfaltature, rispondiamo con atti e numeri. Primo: i 5.000.000 non erano previsti nel bilancio di previsione 2022 che, ricordiamo, era quello che abbiamo ereditato, approvato prima del nostro insediamento. I fondi di cui tanto si parla, perciò, non erano stati materialmente stanziati e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: la città è piena di buche.

Per questo, alla prima occasione utile (l’approvazione del primo bilancio dell’amministrazione Frontini) li abbiamo stanziati: era il 15 aprile 2023. Successivamente, in tempi record per le amministrazioni pubbliche, abbiamo contratto il mutuo. Mutuo mai contratto dall’amministrazione Arena. Quindi, come al solito, parole e propaganda. Oggi, 23 giugno, quindi in poco più di 60 giorni, è stata pubblicata la gara sulla Gazzetta ufficiale.

A differenza della precedenti amministrazioni, anziché limitarci ai proclami, abbiamo messo già subito nel nostro primo bilancio 2023 uno stanziamento di 5.000.000 di euro per il rifacimento delle strade e vi abbiamo dato seguito contraendo immediatamente il mutuo.

Non sarebbe stato possibile, a differenza di quanto affermato da alcuni consiglieri di opposizione, anticipare la contrazione del mutuo con la variazione di bilancio del novembre scorso, in quanto non disponibile, a quella data, il progetto definitivo poi approvato con delibera di giunta n. 294 del 30/12/2022, a dimostrazione di quanta “fuffa” fossero, prima del nostro arrivo, i 5 milioni. Ma c’è dell’altro. Stiamo provvedendo a ultimare il progetto per un ulteriore stralcio di 2.600.000 euro che finanzieremo con la richiesta di un altro mutuo.

Nel frattempo, ricordiamo che con la spesa corrente abbiamo finanziato diversi interventi, l’ultimo in ordine di tempo quello di via Sabotino. Per quanto riguarda la torre civica, possiamo constatare come ancora oggi paghiamo le conseguenze dell’inefficienza del lavoro di chi ci ha preceduti: il mutuo è stato contratto nel 2020, ma non sono mai stati avviati i lavori. Mai. Quindi, oggi, stiamo già pagando le rate per la realizzazione che ancora non è partita e siamo costretti ad aggiungere ulteriori 200.000 euro per la realizzazione del progetto a causa dei rincari dei materiali.

Questo intervento è un esempio concreto di come si fa amministrazione e di come si risolvono i problemi della città. Comprendiamo la frustrazione di alcuni consiglieri dell’opposizione che vedono nell’attuale maggioranza la capacità di risolvere concretamente le criticità del territorio, come le asfaltature delle strade, ma dovranno farsene una ragione.

Elena Angiani – Assessore alle Economie e Risorse Finanziarie

Stefano Floris – Assessore ai Lavori Pubblici