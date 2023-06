Il Questore di Viterbo ha adottato, su proposta della Stazione dei Carabinieri di Sutri, la misura di prevenzione del D.A.Spo “Willy” nei confronti di un 42enne italiano con pregiudizi di polizia. Nei giorni scorsi l’uomo si era reso responsabile di un grave episodio all’interno di un bar di Sutri, determinando l’intervento dei militari chiamati ad arginare i notevoli disordini creati all’esterno dell’esercizio commerciale duranti i quali aveva, tra l’altro, percosso alcuni avventori e la barista del locale.

Non pago di quanto posto in essere successivamente aveva anche minacciato l’ex moglie, chiamata dalla figlia minore che era con lui e, spaventata dall’atteggiamento del padre visibilmente in stato di alterazione psico-fisica, chiedeva di essere prelevata subito. Nella circostanza la donna, nei cui confronti lo stesso aveva pronunciato frasi offensive, si era dovuta allontanare velocemente con la piccola, impaurita dal fatto che la situazione potesse degenerare a loro danno.

Il provvedimento, emesso al termine di una scrupolosa istruttoria curata da personale della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine della Questura di Viterbo diretta dalla dott.ssa Amelia Priaro per evitare il ripetersi in futuro di analoghi episodi di violenza, ha interdetto all’uomo la frequentazione e lo stazionamento nei pressi di tutti i bar o gli esercizi pubblici assimilabili del Comune di Sutri per il periodo di un anno.