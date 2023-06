Il supermercato Coop di Capranica – che recupera l’area dell’ex Mineralneri – sarà inaugurato sabato 24 giugno. 19 nuovi posti di lavoro, produzioni locali e tanti servizi per il territorio

NewTuscia – CAPRANICA – Si annuncia una grande festa a Capranica dove sabato 24 giugno, alle ore 10, Coop Unione Amiatina aprirà il suo sesto punto di vendita della provincia viterbese.

Il supermercato Coop di Capranica segue i negozi di Canino (inaugurato nel 2007), Grotte di Castro e Bolsena (2011), Montalto di Castro (2012) e Grotte Santo Stefano (aperto nel 2017).

Con 760 metri quadrati di area vendita, il negozio è stato realizzato recuperando l’area dello stabilimento Mineralneri, uscendo dal centro abitato in direzione Sutri.

A breve saranno aperte altre attività creando un’area commerciale che offrirà nuovi servizi al territorio.

Il supermercato è stato realizzato con una particolare attenzione all’ambiente e propone un vasto assortimento per la spesa quotidiana, valorizzando sia i prodotti a marchio Coop che le tante produzioni locali. Un’attenzione particolare è rivolta ai reparti dei Freschissimi (salumi, formaggi, pane e pasticceria, frutta e verdura, carne, pesce fresco confezionato).

Tanti appuntamenti pensati per i grandi e per i più piccini accompagneranno l’apertura, mentre le attività promozionali proseguiranno per diversi giorni.