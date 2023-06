NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Con l’inizio della stagione estiva, i militari della Compagnia di Civita Castellana hanno intensificato i servizi ed i controlli durante l’arco orario serale e notturno: 5 esercizi pubblici controllati negli ultimi giorni e più di 40 persone sono state identificate.

Durante questi controlli, i militari della Stazione di Civita Castellana hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo per lesioni personali in concorso una ventenne di nazionalità italiana e 3 cittadini di nazionalità marocchina tra i 20 e i 30 anni in quanto, si erano resi responsabili dell’aggressione ai danni di un 24enne italiano durante una serata presso un locale, causandogli ferite medicate dal pronto soccorso dell’ospedale Andosilla di Civita. La lite era scaturita per futili motivi.

Inoltre sempre i militari della Stazione di Civita Castellana ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo per tentato furto un cinquantenne di nazionalità italiana per aver forzato un distributore automatico di sigarette con l’uso di un cacciavite; l’autore, un noto pregiudicato del luogo, è stato identificato tramite le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza.

Il presente comunicato è stato autorizzato dalla Procura della Repubblica di Viterbo stante l’interesse pubblico alla divulgazione della notizia.

