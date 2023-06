Nelle acque di Portoferraio, le regate di domenica 25 giugno permetteranno ai partecipanti di guadagnare punti per accedere ai Campionati FIV, nella cornice d’elezione del mare dell’Elba

Il vento e la salsedine tra i capelli, il sapore di libertà che solo il mare sa dare: sono queste alcune delle emozioni che si vivono esplorando l'isola d'Elba in barca a vela, per scoprire i suoi 150 km di costa con calette accessibili solo dal mare e con alcuni dei fondali più belli del Mediterraneo. In questa meravigliosa cornice naturale e votata all'outdoor, domenica 25 giugno si svolgeranno le regate di selezione zonale per i Campionati Italiani della Federazione Italiana Vela, della seconda zona della FIV (Toscana, Umbria e Provincia di La Spezia), con le imbarcazione Ilca, ex laser.

Dopo gli oltre 80 Optimist che l’11 giugno scorso sono scesi in mare nello splendido campo di regata di Cavo, in una perfetta giornata di sport organizzata dal Centro Velico Elbano di Rio Marina con il Circolo Nautico Cavo e la scuola di Vela Utopia, è la volta degli Ilca, nel Golfo di Portoferraio. Il Comitato dei Circoli Velici Elbani mostra ancora una volta l’efficacia della sinergia tra i vari sodalizi.

In questa occasione, organizzate dalla Lega Navale Italiana sezione Portoferraio (la terza più antica italiana, fondata nel 1901), sotto l’egida dei circoli velici elbani e con il patrocinio del comune di Portoferraio, le regate si svolgeranno indicativamente tra le ore 11.00 e le 16.00. I partecipanti dovranno veleggiare su un percorso a trapezio, per guadagnare punti che si andranno a sommare a quelli delle prove nelle altre località della seconda zona, per poter poi accedere ai Campionati FIV.

Le prove avranno luogo di fronte al Circolo Nautico San Giovanni, con cui la Lega Navale ha organizzato le regate della domenica per ricordare la festa di San Giovanni Battista di sabato 24 giugno, che anticamente si festeggiava con una processione in mare. Sabato 24 sera la statua del santo sarà accompagnata per la benedizione in una processione via mare nel cuore dell’antica marina di Portoferraio.

Una sinergia che verrà celebrata anche durante la premiazione, che avverrà nelle vicine Terme: al circolo nautico giunto da più lontano verrà infatti assegnato un premio speciale intagliato artigianalmente nel legno, raffigurante il nodo di San Giovanni, antico simbolo originario del Nord Europa utilizzato come augurio di buona sorte.

“Vivere l’Elba al largo permette un punto di vista privilegiato sia sulle sfumature del Tirreno sia sulle bellezze della costa“ – commenta Niccolò Censi, coordinatore della Gestione Associata per il Turismo dell’Isola d’Elba – “Siamo quindi felici di poter ospitare una tappa delle selezioni della FIV, in sinergia con le realtà del nostro territorio. Siamo sicuri che i partecipanti porteranno con sé l’emozione della navigazione in acque elbane, oltre che lo spirito d’agonismo della gara”.