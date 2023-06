NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Le parole della sindaca a margine dell’iniziativa sul Piano Nazionale Borghi svoltasi in frazione Trevinano.

“La rigenerazione dei borghi è fondamentale per il rilancio economico e sociale e per la crescita sostenibile del nostro territorio, così come di tutta Italia. Con il progetto Trevinano Ri-Wind, finanziato con 20 milioni di euro dai fondi PNRR, anche il Comune di Acquapendente giocherà un ruolo importante in questo contesto, dal momento che è stato selezionato dal Ministero della Cultura e della Regione Lazio come uno dei 21 progetti pilota a livello nazionale“: queste le parole di Alessandra Terrosi, sindaca di Acquapendente, a margine dell’iniziativa “Piano Borghi: per il rilancio dei territori” svoltasi gli scorsi 15 e 16 giugno 2023 nella frazione di Trevinano, organizzata dall’amministrazione comunale con PTS s.p.a. e in collaborazione con Associazione Civita.

“È stato un interessante momento di scambio e approfondimento – continua Terrosi – in cui varie amministrazioni comunali di dimensioni piccole o piccolissime, soggetti attuatori dell’investimento PNRR ‘Attrattività dei Borghi’, imprese e associazioni operanti a livello nazionale e locale, si sono confrontati sui vari aspetti del Piano Nazionale Borghi del Governo italiano, strumento che punta a stimolare la rinascita delle comunità locali e a frenarne lo spopolamento, partendo dai concetti base di rigenerazione, sostenibilità e innovazione. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato“.