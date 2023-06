In rifacimento tutta la segnaletica stradale

NEWTUSCIA/UMBRIA – TERNI – (Riccardo Frezza ) – Proseguono gli interventi della Provincia volti a garantire i più adeguati standard di sicurezza per chi viaggia lungo le strade di competenza.

Sono iniziati i lavori di riqualificazione della segnaletica orizzontale, sulle strade regionali gestite dalla provincia di Terni. prosegue infatti l’apertura dei cantieri per gli interventi voluti dalla Presidente Pernazza per migliorare la sicurezza stradale sui vari tratti gestiti dalla provincia.. Gli interventi seguono una scaletta di priorità e prevedono la rimbiancatura e, ove necessario, il potenziamento della segnaletica stessa per aumentare i livelli di sicurezza a favore di tutti i mezzi privati e commerciali che circolano ogni giorno sulle strade. Il costo dell’operazione ammonta a circa 200mila euro finanziato con fondi stanziati dalla Regione Umbria per la sicurezza stradale

(di Riccardo Frezza 22.06.2023)