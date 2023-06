NewTuscia – ROMA – “Gianrico se n’è appena andato e non tornerà. Così giovane che uno si chiede dove sia la giustizia. Imperscrutabile il volere di Dio, risponde chi crede. Era malato, si era curato, mi aveva confidato tra i denti, senza allarmismi, che la strada era in salita, però. Ci eravamo confessati in ottobre, due amici, lui avvocato con due palle così, io in viaggio, due momenti difficili da superare. Poi qualche telefonata, via via sempre più sbrigativa, di chi non ha voglia di dire di più. Ma nel silenzio non trovi la pace. Germina solo il dolore laggiù”.

Il pensiero che Riccardo Nencini, già segretario Psi e vice ministro dei trasporti, che dedica a Gianrico Ranaldi, socialista, docente di procedura penale e avvocato di Cassino, che oggi si è spento nella sua città dopo una lunga malattia all’età di 49 anni.