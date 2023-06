NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Sabato 24 giugno torna la Fiera di San Giovanni a San Lorenzo Nuovo. Torna nella sua location naturale ovvero il centro storico del paese: la settecentesca Piazza Europa, via Umberto I, Piazza Fontana del Mascherone e le vie limitrofe.

La fiera aprirà alle ore 07.30 e come consuetudine rimarrà aperta nelle ore antimeridiane, fino alle 14.00. Gli spazi (piazzole) assegnati sono oltre cento; come tradizione saranno in vendita beni e prodotti di ogni genere, tra cui ovviamente una menzione particolare meritano i classici prodotti locali come l’aglio e le patate, prodotti agricoli tipici di questa terra e di questa Fiera.

“Quest’anno la fiera cade di sabato – dice il sindaco di San Lorenzo Nuovo Massimo Bambini –e quindi ci attendiamo una grande affluenza, specialmente dai paesi limitrofi. Per noi sanlorenzani la fiera di San Giovanni è molto di più di un evento fieristico; è una festa, è una tradizione che si rinnova ogni anno e che neanche il covid ha fermato, è cultura, è storia, è l’inizio dell’estate e quindi ci apprestiamo a viverla con animo leggero e felice”.