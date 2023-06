Tutte le manifestazioni che allieteranno tutta l’estate nel piccolo centro umbro

NEWTUSCIA/UMBRIA – PORANO – (Riccardo Frezza ) – Sono tante le iniziative che si svolgeranno nel comune di Porano, durante tuto il periodo estivo. Ad aprire gli eventi sarà la tradizionale manifestazione “Borgo in Festa”, che si svolgerà da oggi sino a domenica 25 giugno, organizzata dalla Proloco.

A luglio, dal 10 al 16, presso il parco di Villa Paolina, ritorna, dopo il periodo di pandemia, il campo scuola della Funzione Associata di Protezione Civile dell’orvietano rivolto ai ragazzi delle scuole medie intitolato “Anche io sono la Protezione Civile”.

Il 15 luglio, nell’ambito del campus della Protezione civile, si svolgerà la serata musicale “MAF on The Road 2023” a cura di AssMusicAlt.

Il 20 luglio nella splendida cornice di Piazza Carlo Alberto torna il Festival Internazionale Green Music con il concerto del Duo Fratelli Pollice organizzato dall’Associazione musicale “I Mastri Musici” con il patrocinio del Comune di Porano. Grande appuntamento il 28 luglio presso il parco di Villa Paolina con il Tour 2023 di “Daniele si Nasce”, vincitore nel 2022 della trasmissione di RaiUno “Tali e Quali”, un concerto in cui l’artista romano proporrà le più belle canzoni di Renato Zero.

Organizzazione a cura della Proloco con il patrocinio del Comune di Porano. Ricco programma anche per il mese di agosto: si inizia con la nuova edizione di “Teatri…Amo”, rassegna di teatro amatoriale organizzata dall’Associazione culturale “La Batreccola”che si svolgerà in piazza Carlo Alberto dal 1 al 6 agosto.

Serata dedicata ai bambini ed alle giovani famiglie quella organizzata dalla Biblioteca di Porano nel borgo storico martedì 8 agosto con la ormai collaudata formula della “Notte Magica dei Bambini”. Venerdì 11 agosto secondo appuntamento estivo con la VII^ edizione del Festival Internazionale Green Music con il concerto dell’Alma trio intitolato “Dal Classico allo Swing”, serata che si svolgerà nel bellissimo scenario del Borgo Hescana.

Il 26 agosto appuntamento di assoluto rilievo con la prima edizione del “Tuscia Vocal Fest”, festival di musica a cappella ideato dall’associazione “Cherries On Swing a Set” del maestro Stefano Benini in collaborazione con Proloco e Comune di Porano. Protagonisti dell’evento il quartetto i “Baraonna”, vincitori del premio della critica a Sanremo 1994, veri precursori del genere a cappella, e Marco Forgione, beat boxer e insegnante di canto di livello internazionale, oltre alla partecipazione del gruppo musicale “Cherries On Swing a Set”.

Il calendario si chiuderà il 27 agosto con la tradizionale “Cena di fine estate” organizzata in Piazza Garibaldi dalla Proloco di Porano. Una serie di iniziative che animeranno l’estate del borgo storico e di tutto il territorio e che speriamo possano incontrare la partecipazione e il favore dei cittadini e degli ospiti.

(di Riccardo Frezza 22.06.2023)