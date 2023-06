NewTuscia – ROMA – “Le forti limitazioni al settore della pesca, con conseguenti gravi danni economici e sociali per l’intero settore in Italia, sono l’esempio degli eccessi che la politica green dell’Europa sta provocando in nome di una ideologia senza equilibrio. Estendere il divieto di pesca a strascico ad un ulteriore 30% dei mari, come intende fare il commissario europeo alla pesca Sinkevicius nella proposta contenuta nel nuovo piano d’azione per l’ecosistema marino, significa non considerare il forte impatto economico e occupazionale in un settore importante per l’economia italiana, specie quella meridionale”