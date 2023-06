di Diletta Riccelli

NewTuscia – ARABIA SAUDITA – Un paese saldamente ancorato alla tradizione religiosa e culturale ma che sa strizzare l’occhio alle innovazioni: è così che l’Arabia Saudita sta cercando di palesarsi agli occhi del mondo intero. Un ambizioso progetto capitanato dal principe saudita bin Salmān, stratega sopraffine che, attraverso il calcio e il suo capillare impegno riguardo la politica estera, è ormai alla continua ribalta delle cronache mondiali.

Il paese mediorientale, da sempre celebre per le sue scorte (quasi) infinite di greggio, è uno dei due soli Stati sovrani, insieme a Città del Vaticano, a non essere provvisto di un parlamento. Le sue leggi si basano sulla Sharīʿa, il complesso reticolo di leggi e regole di vita dettate da Dio. Un contesto culturale quindi, ancorato al passato ma che nelle infrastrutture e nei rapporti con gli altri Stati, tenta in ogni modo di evolversi.

Sono proprio le infrastrutture il principio cardine di questa megalopoli che il principe saudita ha in previsione di costruire entro il 2025. Un progetto fantascientifico, a tratti assurdo, che occuperà la zona del Golfo di Aqaba, nella parte nord-ovest del paese. Zona certamente strategica poiché collegata col resto dell’Europa da centinaia di voli che arrivano nel vicino Egitto e nell’attigua Giordania ogni giorno. Un piano dettagliatissimo che richiederà una sforzo ingente a livello economico (si parla di circa 200 miliardi) e che dovrebbe assicurare un sostentamento economico al paese.

Dotata di un treno ad alta velocità, la città di Neom abolirà totalmente l’utilizzo di automobili e verrà fornita di un microclima autonomo che possa contrastare le temperature desertiche che affliggono la zona. Il progetto ambizioso fa parte di Saudi Vision 2030, il piano studiato per ridurre gradualmente la dipenza del paese dal petrolio e diversificare l’economia puntando sul turismo e sull’ecosostenibilità.

Tantissime le critiche mosse a riguardo, dallo sfruttamento della manodopera per la realizzazione delle varie strutture, sia ai problemi legati alla biodiversità e alle tonnellate di anidride carbonica impiegate per la costruzione di The Line (città green a emissioni zero). Un palese controsenso che potrebbe mettere in serio pericolo un intero ecosistema.

Ma bin Salmān mira a fare le cose in grande e “le sue personali piramidi” come le ha definite, comprenderanno un complesso costituito da due grattacieli specchiati alti 488 metri che correranno parallelamente per 120 chilometri.

Quel che è certo è che, accendendo la tv di Stato, è impossibile non imbattersi per la martellante propaganda espansionistica, a suon di spot iper patinati, che tentato di pubblicizzare l’ambizioso progetto del capriccioso principe saudita.