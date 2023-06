Tecnici dell’Arpa hanno installato la stazione richiesta dal Comune di Narni nei pressi di Montoro

NEWTUSCIA/UMBRIA – TERNI – (Riccardo Frezza ) – In questi giorni, sul tratto stradale della E45, esattamente sul Rato Terni Orte, località Montoro, i tecnici di Arpa Umbria, hanno installato una stazione di monitoraggio acustico di ultima generazione.

A renderlo noto, è il Comune di Narni, che aveva fatto richiesta per far avviare ad Arpa il controllo delle emissioni di rumore da traffico veicolare su quel particolare tratto, molto transitato, specialmente a ridosso delle abitazioni presenti vicino al tratto stradale. Il punto di misurazione è stato collocato nelle vicinanze di un’abitazione di Via Caprareccia, particolarmente interessata da questa problematica.

I tecnici del servizio Agenti Fisici di Arpa, dopo un sopralluogo, hanno posizionato la strumentazione per il monitoraggio acustico in prossimità della facciata più esposta. La strumentazione, acquistata per condurre questo tipo di indagini, consente misure di lunga durata, dell’ordine di mesi, in completa autonomia, essendo alimentata da un pannello fotovoltaico. La stazione permette inoltre anche la trasmissione dei dati acquisiti da remoto grazie alla comunicazione di telefonia mobile Global System for Mobile communication in grado di produrre report settimanali e far conoscere così in tempo reale l’evoluzione giornaliera e stagionale del livello di immissione di rumore. La fine del monitoraggio è prevista per metà settembre.

(di Riccardo Frezza 22.06.2023)