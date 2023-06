NewTuscia – VITERBO – Si sono svolti oggi i rinnovi degli assetti sociali di Confimprese Viterbo aderente Confimprese Italia

E’ stato confermato all’unanimità Presidente Gianfranco Piazzolla tributarista Uniti e Tutor ENM il nuovo segretario che sostituirà lo storico segretario Giancarlo Bandini sarà Mario Alberti tributarista UNITI.

Rimangono nel direttivo Piergiorgio Natali, Riccardo Ricci e Emiliano Capponi.

Il presidente di Confimprese Viterbo, Giancarlo Piazzolla

L’eccellente lavoro svolto dal Presidente Piazzolla nel corso degli ultimi anni ha dato vita a lodevoli iniziative nei settori del credito, della formazione e della scuola.

Tra le cose più importanti spicca l’intervento di Gianfranco Piazzolla, in qualità di membro di giunta nazionale Confimprese Italia, nelle proposte di semplificazione burocratico fiscale e nella richiesta al governo del giubileo fiscale con annessa proposta di riforma del sistema sanzionatorio.

Grazie ad un grande lavoro con il centro studi nazionale sono emersi dati allarmanti che stimano posizione debitorie fiscali e previdenziali nella misura del 65 per cento di tutte le partite iva italiane

Cio’ significa che su 100 aziende e professionisti 65 hanno posizioni aperte con gli enti impositori, un dato che porta a riflettere su un contesto fiscale, amministrativo e burocratico che contribuisce a generare squilibri aziendali sia per la elevata tassazione che per tutti i costi occulti derivanti da migliaia di obblighi di legge a scopo di cassa e da vere e proprie molestie burocratiche legate a centinaia di adempimenti, talvolta anche inutili.

Lo stesso Presidente Nazionale Dott Guido D’Amico era intervenuto all’ansa, al messaggero e ad altri organi di stampa locali lanciando il grido di allarme e richiedendo a gran voce un programma di Giubileo Fiscale scollegato dalle dinamiche delle classiche rottamazioni.

Dal canto suo Gianfranco Piazzolla ha proposto anche la costituzionalizzazione dello statuto del contribuente quale faro di certezza per evitare gravi anomalie anche da parte dello stato. Non è possibile, infatti e ad esempio, che molto spesso si comunichino proroghe il giorno dopo le scadenze o che si rendano retroattive norme che non lo possono essere, tutte cose che in altri stati democratici non accadono.

Con il Segretario Mario Alberti Il Presidente di Confimprese Viterbo Piazzolla conta di fare un grande lavoro anche a livello di eventi nazionali sul territorio con ricadute positive a tutto tondo.