NewTuscia – VITERBO – Per la Giornata nazionale contro le leucemie, linfomi e mieloma che si è celebrata il 21 giugno, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale la delegazione dell’Ail. Tra i presenti all’udienza, che si è svolta alla vigilia dell’iniziativa, la presidente dell’Ail Viterbo Patrizia Badini.

“Una piacevole consuetudine che si rinnova anno dopo anno – afferma la presidente Badini -. Ascoltare le parole del Capo dello Stato è sempre una grande emozione. La sua vicinanza e il suo apprezzamento all’associazione sono uno stimolo a fare ancora di più per i malati e le loro famiglie”. Il presidente Mattarella ha evidenziato l’importanza di sostenere la ricerca scientifica e di creare le migliori condizioni possibili per consentire ai giovani ricercatori di lavorare in Italia e non obbligarli ad andare all’estero.

“Ha avuto parole di elogio per l’attività dell’Ail a fianco della Fondazione Gimema – prosegue la presidente Badini -. Quest’attività rappresenta una delle molteplici facce della solidarietà dell’associazione, che ha nei suoi volontari la sua espressione più compiuta e bella”. La delegazione dell’Ail era composta dal presidente nazionale Giuseppe Toro, che per l’occasione ha donato al Capo dello Stato la bandiera dell’imbarcazione protagonista e simbolo del progetto “Sognando Itaca”; dai due vicepresidenti nazionali Marco Vignetti e Rosalba Barbieri; dai consiglieri di amministrazione, in rappresentanza delle 83 sezioni provinciali; dal presidente del Comitato scientifico Ail William Arcese e dai presidenti delle Società scientifiche che operano in ambito ematologico, rispettivamente Paolo Corradini della Sie Società italiana di ematologia, Alessandro Maria Vannucchi della Sies Società italiana di ematologia sperimentale, Massimo Martino, presidente di Gitmo Gruppo italiano trapianto di midollo osseo, Andrés J.M. Ferreri della Fil Fondazione italiana linfomi, e Arcangelo Prete di Aieop Associazione italiana di ematologia e oncologia pediatrica.