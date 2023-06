NewTuscia – SERRAVALLE PISTOIESE – La sottoscritta Elena Bardelli, referente del gruppo Serravalle Civica informa di aver ricevuto per mano del messo comunale il documento avente come intestazione “Censimento delle Barriere Architettoniche nelle Strutture Pubbliche”, contenuto nel Regolamento Urbanistico del 2006 e poi integrato dalla Variante Organica al Regilamento e nel Piano Operativo.

Come Lei ben sa, Eccellenza, tale documento non è il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, ma il sindaco e il vicesindaco lo considerano tale. Il PEBA, introdotto dalla legge nazionale n. 41 del 1986 esclusivamente per gli edifici pubblici è stato poi integrato dalla legge n 104 del 1992 per estendere l a pianificazione anche agli spazi urbani. Le amministrazioni comunali sono obbligate ad adottarlo, per garantire la piena partecipazione di tutte le persone alla vita sociale. La sua adozione prevede tre tappe: un percorso partecipativo con la cittadinanza, l’adozione mediante delibera di giunta e l’approvazione mediante delibera comunale. All’interno del documento si trova la programmazione decennale dell’abbattimento delle barriere architettoniche, con la previsione di spesa e di copertura economica dei singoli interventi.