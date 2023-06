NewTuscia – VITERBO – “Finalmente ripartono i lavori sulla Trasversale Orte – Civitavecchia che consentiranno il superamento del tratto del Comune di Monteromano. Una buona notizia, per la quale mi sento di ringraziare l’ onorevole Mauro Rotelli per essersi attivato e aver favorito l’aggiudicazione definitiva dei lavori che riguardano una infrastruttura strategica per il nostro territorio: non soltanto perché va a favorire il collegamento fra il Porto di Civitavecchia e l’Interporto di Orte, ma soprattutto perché unisce le due sponde dell’Italia Centrale, quella Tirrenica e quella Adriatica, da Ancona a Civitavecchia.

Sono anni che aspettiamo che questa fondamentale opera venga completata trattandosi di un importante volano per lo sviluppo economico e turistico del Centro Italia. Il nuovo tratto consentirà di velocizzare i tempi di percorrenza garantendo anche maggiori condizioni di sicurezza. Ora sarà importante lavorare in stretta sinergia fra Governo, Regione Lazio ed enti interessati, per giungere finalmente al completamento definitivo”.

Così il consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio della Regione Lazio Daniele Sabatini.