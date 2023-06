NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Largo al futuro. Il Rugby Civitavecchia guarda avanti e lo fa puntando sui giovani e sulle famiglie che credono nel club biancorosso. Al centro del progetto sviluppato da alcuni anni sulla linea verde gli dedica un ruolo primario. Tante le iniziative rivolte ai giovani rugbisti/e che hanno passione per la palla ovale.

“Puntiamo tanto nel tramandare questa passione ai bambini che alle loro famiglie – spiega coach delle giovanili Andrea Gargiullo –. I giovani sono il nostro futuro. Questo grazie ad un gruppo straordinario di bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Ma oltre a ciò voglio sottolineare la stagione appena passata, tanto entusiasmo, divertimento, coinvolgimento con un risultato straordinario, aver visto davvero la gioia di rugbisti e rugbiste sia in campo che fuori. Il Rugby sappiamo bene tutti che è un impegno faticoso. Se non ci sono le nuove leve a cui passare il testimone, questa passione non ha futuro”.

Ancora una volta tanti giovani della linea verde si sono cimentati nell’apprendere la palla ovale del Rugby Civitavecchia.

” Il Moretti Della Marta – prosegue Coach Gargiullo – spesso è sognato dai giovani del Rugby Civitavecchia di esser calpestato, un giorno, come luogo di entrata di una partita di serie A e di riuscire ad entrare con orgoglio a velocità sfrenata attraversando la linea di meta”.

Parlando del MiniRugby, ormai è una attività imperdibile per i più piccoli. Vederli divertirsi, sorridere e stare insieme è un qualcosa di impagabile. Ci hanno messo tutti anima e cuore già soltanto con la loro voglia di partecipare. Le paure iniziali sono state ampiamente superate dalla grande presenza dei supporter che li hanno incoraggiati nella scelta di giocare a Rugby: ” Le Famiglie”.

Infine, ma non ultimo a livello d’importanza, è il discorso legato ai veterani.

Sono e saranno sempre il grande potenziale che si sposa a meraviglia per la crescita della linea verde biancorossa.

“Abbiamo iniziato a seguire giovani rugbisti da molti anni – coach Mauro Tronca – puntiamo su questa strategia da tanto tempo e se siamo riusciti ad avere uno zoccolo duro, i veterani, così importante un motivo ci sarà. Il merito??? E’ tutto del club e dei suoi componenti dal primo all’ultimo. Senza non avremmo ottenuto i risultati conquistati”.