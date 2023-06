NewTuscia – ACQUAPENDENTE – È ufficiale: la Regione Lazio ha rilasciato l’accreditamento istituzionale per 20 posti di mantenimento di tipo A alla RSA San Giuseppe di Acquapendente.

Dopo un lungo iter, la Giunta della Regione Lazio, con deliberazione del 22 maggio 2023 n. 209, ha autorizzato l’esercizio e l’accreditamento di 20 posti in regime di “mantenimento alto”: la tutela sanitaria in questo caso prevede cure mediche e infermieristiche quotidiane, recupero funzionale, dialisi, somministrazione di terapie endovenose, nutrizione artificiale parziale o transitoria, cure per lesioni da decubito e molto altro.

L’accreditamento è stato riconosciuto previa verifica del possesso di specifici requisiti e garanzie sulla continuità assistenziale e sulla qualità dei servizi erogati e sulla gestione unitaria. La finalità è quella di assicurare un elevato standard qualitativo dei servizi.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria dei 20 posti, la Regione Lazio dovrebbe provvedere nei prossimi mesi; nell’attesa, i costi saranno sostenuti dalla RSA San Giuseppe.

Nel frattempo la nostra struttura ha inteso potenziare la riabilitazione geriatrica per favorire il recupero dei problemi articolari, motori e cognitivi dei pazienti. I programmi riabilitativi saranno volti maggiormente alla correzione e al recupero funzionale.

Lo scopo della riabilitazione fisico-motoria nell’anziano è uno sforzo di adattamento continuo e progressivo. Obiettivo della riabilitazione geriatrica nelle RSA è salvaguardare l’autosufficienza e, ove il danno si sia già prodotto, promuovere il recupero dell’autonomia fisica del paziente o comunque la sua stabilizzazione.

Le RSA oggi dovranno esser in grado di coniugare l’accoglienza famigliare con l’assistenza medico infermieristica. Le RSA hanno acquisito nel tempo una valenza specifica, molto vicina all’attività riabilitativa, che completa la fase in ambiente ospedaliero. Nell’anziano il ripristino dell’autonomia richiede tempi lunghi, con alternati stati di recupero e di regressione, e un approccio multidisciplinare.

Nel personale della riabilitazione è compreso, secondo le necessità assistenziali: il fisioterapista, il logopedista, il terapista occupazionale e l’educatore professionale.

Per la RSA San Giuseppe questo è un grande passo in avanti, fondamentale per garantire quanto più possibile salute, dignità e serenità ai nostri ospiti: un obiettivo raggiungibile grazie al lavoro di persone specializzate e di rigorosi standard di qualità.

Vogliamo ringraziare chi da sempre ha creduto nella mission di questa struttura ed in particolare i vari Enti coinvolti, dalla Ipab San Giuseppe al Comune di Acquapendente, sia la vecchia che la nuova Amministrazione, dalla Regione Lazio, anche nella precedente Amministrazione, alla Asl di Viterbo. In particolare, la Regione Lazio ha approvato l’accreditamento in tempi record dopo l’invio del parere Asl.

La struttura dovrà essere un fiore all’occhiello per il territorio con occupazione di molti lavoratori stabili e soddisfatti per dare un contributo allo sviluppo della comunità di Acquapendente e alle realtà limitrofe.