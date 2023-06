NewTuscia – Riceviamo e pubblichiamo.

A primo impatto l’Oman può sembrare una vacanza non alla portata di tutti, ad un primo sguardo alloggi e viaggi possono risultare costosi, ma se si pianifica correttamente l’intera permanenza e si ha una idea chiara di cosa visitare, fare la vacanza senza spendere cifre astronomiche non è poi così impossibile. Il punto di partenza sta nello sfruttare i vantaggi economici offerti dal paese in modo da raggiungere cifre decisamente più economiche. Di seguito trovi tutti i nostri consigli per risparmiare durante il tuo viaggio in Oman.

Fare affidamento su offerte per viaggi in Oman

Sul territorio omanita ci sono molti tour operator italiani che propongono offerte per viaggi in Oman personalizzabili, in questo modo si può abbassare sin da subito la cifra al di sotto dei 2000€, cifra minima che viene proposta da grande parte delle agenzie come quota di partenza. Si tratta di un elemento molto importante per partire da una buona base economica. Fare affidamento su una organizzazione locale è molto importante per superare eventuali barriere linguistiche con la popolazione locale e fare affidamento su guide italiane che conoscono bene il territorio.

Risparmiare sul visto

Non è necessario richiedere un visto per lunghi periodi di tempo, il governo omanita consente di accedere al paese e rimanere per un periodo massimo di 14 giorni senza richiedere alcun visto. Rispetto a qualche anno fa, quando bisognava obbligatoriamente acquistare un visto, questo tipo di soluzione permette di risparmiare dai 12€ ai 47€ a seconda della durata del viaggio. Il nostro consiglio è quello di organizzare una vacanza di durata inferiore alle due settimane per risparmiare sul visto e, conseguentemente, anche sui pernottamenti in hotel.

Acquistare il giusto volo per l’Oman

Le compagnie aeree mediorientali che collegano l’Italia all’Oman sono moltissime e spesso offrono tariffe interessanti in grado di abbassare sensibilmente il costo dell’intero viaggio. Il segreto sta nel prenotare con ampio anticipo in modo da non avere grossa concorrenza per l’acquisto dei biglietti. In media i voli di andata e ritorno per Muscat ammontano a 350 o 400€ a persona. Fare uso di siti di comparazione per i prezzi dei biglietti, come Skyscanner, può aiutarti a trovare l’opzione d’acquisto migliore per il tuo prossimo viaggio.

Risparmiare sui pasti

Una volta in Oman noterai quanto è economico il cibo locale. Sia i villaggi che le grandi città mettono a disposizione un buon numero di caffetterie e ristorantini dove potrai mangiare con pochissimi euro, puoi aspettarti di pagare tra i 2€ e i 4€ per un pranzo o una cena ricevendo porzioni di riso, carne e altre specialità in buone quantità. Risultano decisamente più costosi i ristoranti internazionali, il nostro consiglio è quindi quello di immergervi completamente nella cultura culinaria locale e scoprire nuovi sapori, un modo intelligente per sperimentare qualcosa di nuovo risparmiando.

Hotel, trasporti e attività

Facendo affidamento su un tour operator non dovrai pensare al noleggio auto, all’organizzazione dei trasferimenti e alla prenotazione degli alloggi. Proprio per questo motivo consigliamo di scegliere un’organizzazione che conosce bene il territorio, che abbia una sede in Oman e che possa consentirti di gestire tutto comodamente e senza dover spendere un patrimonio.

È importante che anche le visite alle attrazioni turistiche siano incluse nelle offerte del tour operator: il principale problema che si riscontra nell’organizzazione del viaggio è la lingua, poche le persone presenti sul territorio in grado di parlare italiano, avere un professionista a propria disposizione per pianificare il viaggio è una comodità a cui non si può rinunciare in un paese come l’Oman.

Risparmiare sulla connessione Internet con le SIM locali

In conclusione, non possiamo tralasciare la connessione Internet. Molte località non sono provviste di Wi-Fi, solo edifici come centri commerciali e appartamenti offrono rete per tutti. Questo significa che, durante le vostre escursioni avrete bisogno di una scheda SIM locale per fare chiamate. Le SIM sono acquistabili all’aeroporto di Muscat prima di andare in città. Una scheda SIM da 1GB o 3GB può costare dai 3 ai 10 rial, ovvero, una cifra compresa tra i 6,50€ e i 21€.