NewTuscia – MONTEFIASCONE – Lutto cittadino oggi a Montefiascone per i funerali di Paolo Morincasa, “Paolino”, il titolare del locale Miralago deceduto in seguito alla frana di un costone di roccia e terra che ha coinvolto la struttura.

Ieri è stata eseguita l’autopsia sul corso di Paolo Morincasa per chiarire le cause della morte.

Così il primo cittadino Giulia De Santis, in un post su facebbok:

“La scomparsa di Paolino, tutti lo abbiamo sempre conosciuto e chiamato così, è un dolore enorme per la comunità di Montefiascone a cui ha dato tanto, a cui ha regalato sorrisi, amore per il territorio, a cui ha donato attenzione, perché da tanti comuni venivano a Montefiascone anche per Paolino.

Ha sempre accolto tutti con la gentilezza, con l’amore per il suo lavoro , facendo sentire tutti famigliari, più che ospiti del ristorante. Se ne va un personaggio che ha dato lustro al paese e che se ne è andato lavorando, perché anche in questa domenica , Paolo stava lavorando affinché le persone potessero passare una giornata serena in quella che era la sua casa. La Comunità di Montefiascone è sconvolta, incredula, addolorata, perché Paolo è stato davvero un pezzo di storia importante di Montefiascone.