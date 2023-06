Successo per il percorso di competenze trasversali nel progetto “Le Comunità Educative Digitali nelle Province”

NewTuscia – VITERBO – Si è svolta ieri nell’aula magna dell’ITT Leonardo Da Vinci la cerimonia di consegna dei bonus libri di 250 euro agli studenti della 3°C Indirizzo Informatico per avere concluso con successo il percorso di competenze trasversali che si è svolto tra fine aprile e maggio all’interno del progetto “Le Comunità Educative Digitali nelle Province”.

I 15 ragazzi dell’ITT Leonardo Da Vinci hanno partecipato, insieme a studenti delle altre province coinvolte, al PCTO (Percorso competenze trasversali e orientamento) nel corso del quale i ragazzi sono stati coinvolti in attività rivolte a stimolare le conoscenze per: un uso consapevole di Internet e nel suo utilizzo nella relazione con gli altri; i meccanismi che regolano il funzionamento dei social network, contrasto della disinformazione e dell’odio on line. Durante il percorso sono state svolte attività di laboratorio ed applicazione pratica delle conoscenze acquisite.

Hanno partecipato alla cerimonia il vicepresidente della Provincia di Viterbo Pietro Nocchi, la Dott.ssa Eleonora Delmirani – coordinatrice del progetto, il dirigente dell’ITT Luca Damiani, Fabiana Sappino e Giorgio Sarti – responsabili PCTO ITT. Un ringraziamento particolare alla Prof.ssa Valeria Draghi tutor e responsabile comunicazione ITT, assente per malattia.

Il Vicepresidente Nocchi ha voluto esprimere il più sincero ringraziamento alla coordinatrice del progetto, al dirigente Damiani dell’ITT e a tutto il corpo docente dell’istituto per la forte partecipazione ed impegno nel portare a termine un progetto così importante per i giovani, coinvolti in percorsi partecipati di impegno e cittadinanza attiva per favorire un uso consapevole delle tecnologie.

Il progetto, che vede come capofila e promotore l’Unione delle Province del Lazio (UPI) nell’ambito del Programma Azione ProvincEGiovani 2021, si propone di promuovere lo sviluppo delle competenze e della cultura digitale tra i giovani delle province del Lazio per arricchire e qualificare l’offerta educativa e culturale dei territori, coinvolgendo i giovani in percorsi partecipati di impegno e cittadinanza attiva nelle loro comunità di riferimento per favorire un uso consapevole delle tecnologie.

Provincia di Viterbo