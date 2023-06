La Presidente Pernazza nomina il suo vice

NEWTUSCIA/UMBRIA – TERNI – (Riccardo Frezza) – Gianni Daniele, già capogruppo di Provincia Libera (gruppo di maggioranza), è stato nominato dalla Presidente della Provincia, Laura Pernazza, vicepresidente.

“Ringrazio la Presidente Pernazza per la nomina di cui sono onorato”, dichiara Daniele. “Il mio impegno – aggiunge – prosegue a servizio dei cittadini e delle comunità che compongono la nostra realtà provinciale.

A tale proposito, così come già fatto dalla Presidente, voglio rassicurare i cittadini di Terni sul fatto che l’impegno sarà massimo per rappresentare le loro esigenze e quelle del territorio di Terni. La mancanza di consiglieri comunali non impedirà all’amministrazione provinciale di rappresentare la città, tenendo conto della sua importanza e di ciò che rappresenta”

(di Riccardo Frezza 20.06.2023)